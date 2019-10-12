شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دي نيرو يهاجم ترامب "انتظر رؤيته فى السجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الممثل العالمي روبرت دي نيرو76 عاما، هجوماً نارياً، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات جديدة نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية، خلال العرض الأول لفيلمه The Irishman في مهرجان لندن السينمائي أمس.

وقال دي نيرو فى تصريحاته للصحيفة "لا استطيع الانتظار حتى رؤية دونالد ترامب داخل السجن"، واصفاً اياه برئيس العصابات، مضيفاً " يجب أن يعرف ترامب والجمهوريين أنهم لا يستطيعون الهرب من أفعالهم بالبلاد".

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وتستقبل شبكة نتفليكس التلفزيونية فيلم The Irishman بطولة النجم روبرت دي نيرو، والممثل العالمى آل باتشينو، ومن إخراج مارتن سكورسيزى، والعديد من نجوم هوليوود، والذي يسرد حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، ومن المقرر إن ينافس به فى سباق جوائز الأوسكار للعام الحالى.

ويستقبل مسرح برودواى الشهير في ولاية مانهاتن التابعة لمدينة نيويورك الأمريكية من بداية شهر نوفمبر المقبل وحتى بداية ديسمبر، عرض فيلم The Irishman ليصبح أول فيلم سينمائي يعرض على المسرح الشهير الذي يستقبل 12.2 مليون شخص سنوياً.