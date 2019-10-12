شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تصوير آخر مشاهد فيلم "ريما" لـ محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى اليوم فريق عمل فيلم "ريما" من تصوير آخر مشاهده فى أحد اللوكيشنات بمنطقة الرماية بالهرم، وهى المشاهد التى تجمع بين معظم أبطاله، من تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام ومن بطولة الفنان محمد ثروت ومايا نصرى وفراس سعيد وايهاب فهمى.

وتجسد مايا نصرى ضمن أحداث العمل شخصية سيدة أعمال تدخل فى صراعات عديدة ضمن أحداث العمل وتتبنى طفلة تدعى "ريما" فى منزلها لعدم قدرتها على الإنجاب، والتى تجسدها الطفلة ريم عبد القادر التى شاركت فى مسلسل "قمر هادى" فى موسم رمضان الماضى مع الفنان هانى سلامة، ومن المقرر طرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة.

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ويجسد الفنان محمد ثروت خلال أحداث فيلم "ريما" شخصية تدعى "نجيب" وهو رجل أعمال جاد يتعرض إلى بعض المواقف تجعله يفقد ثباته الانفعالى ويضحى بكل شىء من اجل الانتقام.

فيلم "ريما" من بطولة، محمد ثروت مايا نصرى، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة الى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، و إخراج معتز حسام.