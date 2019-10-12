شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تجرى بروفات لحفلها القادم بالكويت بمشاركة النجم وائل جسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى النجمة أنغام بروفة مبدئية، استعدادا لحفلها فى مدينة الكويت برفقة النجم وائل جسار تحت شعار "ليلة من العمر " يوم 14 نوفمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيرياً كبيراً، وشخصيات عامة واعلاميين وبعض من الجاليات العربية هناك .

وطرحت أنغام مؤخرا ألبومها "حالة خاصة جدًا" ، ويضم الألبوم 14 أغنية هي: حالة خاصة جدًا، هتقول لربنا ايه، بقول نسياك، على حسك فى أيامى، يا ريتك فاهمنى، بتوصفنى بتكسفنى، نزوة، ولا دبلت، هبدأ من الآخر، هدنة، ليلى، مطمنة، أساميك الكتيرة، حبايبنا.

كما انتهى المطرب وائل جسار من تسجيل الأغنية الخاصة بتتر المسلسل المصري "حواديت الشانزليزيه"، والمقررعرضه خلال الأسابيع المقبلة على إحدى القنوات الفضائية، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة كـدعاية للمسلسل قبل عرضه.