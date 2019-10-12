كريم عبد العزيز فى وسط البلد لهذا السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم كريم عبد العزيز عددا من مشاهده فى فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، فى منطقة وسط البلد بإحدى الشقق هناك وجمعت المشاهد بينه وبين الفنانة دينا الشربينى وآخرين من النجوم، حيث يجسد دور مقدم برامج يناقش فيه القضايا الأسرية فى المجتمع المصرى.
ويدخل كريم فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التي تطلب منه الطلاق لكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.
يعرض للنجم كريم عبد العزيز حالياً فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى تخطت إيراداته الـ100 مليون جنيه، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، هند صبرى، إياد نصار، شيرين رضا، وآخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سنرجى فيلمز.
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