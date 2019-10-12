شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يروج لحفله بالسعودية معلقاً : أول زيارة لي لمدينة الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روج الفنان محمد رمضان لحفله في السعودية، بمدينة الرياض، وكتب رمضان عبر حسابه على "إنستجرام"،أولى زيارة لي إلى مدينة الرياض لحضور حفل صناع الترفيه ميعاد وصولي ١١:٣٠ بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية بمطار الرياض الخاص.

وطرح رمضان مؤخرا فيديو كليب "هما عايزينها فوضى" من إنتاج سينرجى، وتدور أحداثه حول الأوضاع فى مصر حالياً، والتى يعلن من خلاله الفنان محمد رمضان دعمه للدولة المصرية ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.

محمد رمضان قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، أحمد صيام، حنان سليمان، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج سينرجى، كما يستعد لمسلسله الجديد "البرنس" المقررعرضه فى رمضان 2020، تأليف وإخراج محمد سامى .