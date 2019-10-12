شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا انتقم ليام هيمسورث من مايلي سايروس وكشف عن حبه الجديد..بالقبلات والدلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي ليام هيمسورث الزوج السابق للنجمة العالمية مايلي سايروس قررأن يعيش حياته بشكل طبيعي وذلك بعد انفصاله عن مايلي بعد زواج دام عدة أشهر.

التقطت عدسات مصوري" البابارتزي" عدة صور للنجم ليام هيمسورث البالغ من العمر ( 29 عام ) خلال تدليله للنجمة ماديسون براون البالغة من العمر ( 22 عام ) و ذلك خلال تجولهما بإحدي الشوارع في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعدد من الصور ظهر ليام وهو يقبلها .

وقد وصف عدد من المواقع ظهور ليام مع ماديسون بكل هذه الحميمية بمثابة انتقام هيمسورث من مايلي . وكان الثنائي استمتعا ن بتناول بعض المشروبات في إحدي المطاعم و بمجرد خروجهما معا التقطت لهما الصور.



ليام هيمسورث وماديسون براون (1)



ليام هيمسورث وماديسون براون (2)



ليام هيمسورث وماديسون براون (3)

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ليام هيمسورث وماديسون براون (4)



ليام هيمسورث وماديسون براون (5)



ليام هيمسورث وماديسون براون (6)



ليام هيمسورث وماديسون براون (7)



ليام هيمسورث وماديسون براون (8)



ليام هيمسورث وماديسون براون (9)



ليام هيمسورث وماديسون براون (10)