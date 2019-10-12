محمود قابيل لـ"الخليج 365": رأيت المدينة الفاضلة بميدان التحرير أثناء ثورة يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال الفنان محمود قابيل إنه رأى المدينة الفاضلة في ميدان التحرير خلال ثورة يناير ٢٠١١.

وأضاف قابيل في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه شارك في الثورة إيمانا بمطالبها، مؤكدا أن ما حدث بعد ذلك من اختطاف للثورة ليس مسؤولية من قاموا بـ25 يناير، مشيرًا إلى أنه رأى كل فئات المجتمع في الميدان.

وتابع أنه أيضًا كان من بين المشاركين في "30 يونيو" لاستعادة الثورة، لافتًا إلى أن الأحداث السياسية أثرت على تواجده في الأعمال الفنية، كاشفًا عن استعداده للمشاركة في بطولة فيلم "٢ شارع طلعت حرب" مع المخرج مجدي أحمد علي.