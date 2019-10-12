إيرادات الجمعة.. "joker" في الصدارة و"Ad Astra" بالمركز السابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الجمعة 11 أكتوبر، إيراد قُدر بـ 2 مليون و817 ألفًا و776 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Gemini man"بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 757 ألفًا و754 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم"Abominable" محققًا 75 ألفًا و252 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 68 ألفًا و606 جنيهات.

ذهب المركز الخامس لفيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 58 ألفًا و768 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw"، وحقق 54 ألفًا و50 جنيها، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Ad Astra" بطولة براد بيت، بعد تحقيقه 43 ألفًا و496 جنيها.

وحصل على المركز الثامن فيلم "47 meters down" بعد تحقيقه 29 ألفًا و787 جنيهًا، وذهب المركز التاسع "shaun the sheep" محققًا 25 ألفًا و959 جنيهًا، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "Play or die"محققًا 21 ألفًا و400 جنيه.