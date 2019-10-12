عمرو سلامة يطالب بتذليل العقبات أمام شركات الإنتاج الأجنبية للتصوير في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

طالب المخرج عمرو سلامة، بتذليل العقبات أمام شركات الإنتاج الفنية الأجنبية، الراغبة في تصوير أفلامها في مصر.

وكتب سلامة، عبر حسابه على "فيسبوك": "لو مصر بقت دولة مرحبة بتصوير الأفلام الأجنبي فيها، وكانت هناك هيئة ما مسئولة عن تسهيل العقبات للشركات الأجنبية، قدر الاستفادة المباشرة والغير مباشرة هيكون كبير جدًا".

وتابع: "هتفيد صناع السينما لما يشتغلوا مع أجانب، هتفيد السياحة، هتفتح بيوت كثير، هتحسن صورة مصر عالميًا، هتدخل عملة صعبة. فيه فرصة كبيرة إن لو حصل ده، مصر تكون من أكثر الدول الجاذبة للتصوير الأجنبي، إحنا أرخص من منافسينا، وعندنا طبيعة متنوعة وآثار وغيره".

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وأوضح: "في دول كثيرة سابقانا في ده وبقت بتدخل ملايين ومليارات، مع إن طبيعتهم لا تقارن بينا، لكن المشكلة إن كل طاقم عمل أجنبي بيجي مصر بيواجه عقبات إنتاجية ولوجستية ورقابية بتخليه ماشي بتجربة سيئة".

وأضاف: "شيء محزن إن لو في فيلم أجنبي فيه مشهد المفروض بيحصل في مصر، يروحوا يصوروه في بلد ثانية شبهنا، ده بقى في أفلام ومسلسلات مصري بتلاقي إن تصوير بعض المشاهد برا مصر يمكن اسهل من تصويرها داخل مصر".

وأنهى حديثه قائلاً: "أعتقد أكبر ناس في الدولة والإعلام وصناعة السينما هيبقوا بيعملوا خدمة كبيرة للبلد ولاقتصادها ولصورتها عالميًا ولفنها، ده حتى هيكون في مكاسب كثير سياسية لو اجتمعوا وطلعوا حلول وخلوا في هيئة مسؤولة عن ده، مُدارة بكفاءات وعندها صلاحيات حقيقية، زي ما دول ثانية عاملة".