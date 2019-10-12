بعد وفاته بـ5 أيام.. انتصار ترثي طلعت زكريا بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة انتصار، على رثاء الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عامًا.

ونشرت انتصار، صورة له عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "طلعت زكريا، كان بيضحك دائمًا، الله يرحمه".

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وكتبت تعليقًا على صورة أخرى: "طلعت زكريا، الصديق، عشرة العمر، الدفء، الحنية، السهل الممتنع، خفة الظل، المحبوب، مهما قلت عليك.. لن أعطيك حقك أبدًا.. فقد كنت ومازلت قريب من القلب والعقل كالأخ وكالأب وكنت حاجات كتير في حياتنا.. أنا وأصدقاءك كلهم اللي بيحبوك.. سلام يا طلعت.. كلنا بنحبك أوي أوي.. أكتر ما أنت كنت عارف.. سلام يا طلعت.. إلى اللقاء".

يُذكر أن عزاء طلعت زكريا، أقيم مساء الخميس الماضي 10 أكتوبر بمسجد الحامدية الشاذلية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.