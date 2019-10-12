تراند اليوم : شاهد| رد صادم من ممثلة شهيرة بعد اعترافها بالخيانة...

بعدم صدمت الفنانة اللبنانية ورد الخال، جمهورها، باعترافها أنها خانت شريكها مع شخص آخر في السابق، قالت: "لن أبرر ذلك، أنا لا أخون شريكي، هذا سؤال متعلق بالماضي وبالطبع كان لدي علاقات سابقة قبل زوجي".
تعليق "الخال" جاء عقب إثارتها الجدل خلال برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الفنان باسم ياخور، حيث فضّلت خلال الحلقة الإجابة عن الأسئلة المحرجة بدلاً من أن تأكل الطعام الذي يعدّ خصيصًا للبرنامج بطريقة مقزّزة.
وتوجهت "الخال" في مقطع فيديو لمن قالت إنهم "يصطادون في الماء العكر"، وذلك بعدما تعرضت لهجوم من بعض رواد مواقع التواصل بسبب حديثها عن الممثلة ستيفاني صليبا.
وعندما طلب منها ياخور أن تختار بين سيرين عبدالنور ونادين نجيم ودانييلا رحمة، وأن توجه رسالة إلى واحدة منهن تطلب منها أن تبتعد عن التمثيل وتركز على عرض الأزياء، رفضت الخال اختيار أي منهن.
واختارت بدلاً منهن ستيفاني صليبا، وبرّرت ذلك بأن الأخيرة عندما تشاهد الطبق الذي يجب أن تأكل منه ستعذرها، وأشارت إلى أن لشدة جمالها لا يستطيع المشاهد أن يركز على الدور الذي تقدّمه، فيركّز على أزيائها وجمالها أكثر من تمثيلها.
وقال الخال في ردها على الهجوم الذي تعرضت له: "لا تصطادوا في الماء العكر، أنا أخبرت ستيفاني صليبا بهذا الجواب بعد تصوير الحلقة التي صورت قبل دقيقة صمت".
وأضافت: "من بعد دقيقة صمت رأيي تغير.. وهذا برنامج فكاهي لن أختار أكل الطبق من أجل إرضاء الناس".
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النجمة ورد الخال طلعت وضحت الحكي والحلقة مصورة قبل رمضان يعني قبل رمضان الكلام يلي صار وعنجد ما حدا يجرب يصطاد بالماء العكر ومن بعد دقيقة صمت رأيها ختلف وشافت اداء ستيفاني ومن بعدا كمان جتمعوا جمعتن صلحة كل ممثلات لبنان يعني من الأخر ما حدا يحاول يشوه العلاقة بين ستيفاني ورد لانو ما حيصير يلي بدكن ياه اديش انت كبيرة وقلبك طيب يا ورد واديش عارف انو انت دايما نقدك نابع عن محبة منك، من الاخر حلوا عن ورد وستيفاني #ستيفاني_صليبا #ورد_الخالA post shared by Moata
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