تراند اليوم : شاهد| رد صادم من ممثلة شهيرة بعد اعترافها بالخيانة...

النجمة ورد الخال طلعت وضحت الحكي والحلقة مصورة قبل رمضان يعني قبل رمضان الكلام يلي صار وعنجد ما حدا يجرب يصطاد بالماء العكر ومن بعد دقيقة صمت رأيها ختلف وشافت اداء ستيفاني ومن بعدا كمان جتمعوا جمعتن صلحة كل ممثلات لبنان يعني من الأخر ما حدا يحاول يشوه العلاقة بين ستيفاني ورد لانو ما حيصير يلي بدكن ياه اديش انت كبيرة وقلبك طيب يا ورد واديش عارف انو انت دايما نقدك نابع عن محبة منك، من الاخر حلوا عن ورد وستيفاني #ستيفاني_صليبا #ورد_الخال