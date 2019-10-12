تراند اليوم : شاهد| رد صادم من ممثلة شهيرة بعد اعترافها بالخيانة...

بعدم صدمت الفنانة اللبنانية ورد الخال، جمهورها، باعترافها أنها خانت شريكها مع شخص آخر في السابق، قالت: "لن أبرر ذلك، أنا لا أخون شريكي، هذا سؤال متعلق بالماضي وبالطبع كان لدي علاقات سابقة قبل زوجي".

تعليق "الخال" جاء عقب إثارتها الجدل خلال برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الفنان باسم ياخور، حيث فضّلت خلال الحلقة الإجابة عن الأسئلة المحرجة بدلاً من أن تأكل الطعام الذي يعدّ خصيصًا للبرنامج بطريقة مقزّزة.

وتوجهت "الخال" في مقطع فيديو لمن قالت إنهم "يصطادون في الماء العكر"، وذلك بعدما تعرضت لهجوم من بعض رواد مواقع التواصل بسبب حديثها عن الممثلة ستيفاني صليبا.

وعندما طلب منها ياخور أن تختار بين سيرين عبدالنور ونادين نجيم ودانييلا رحمة، وأن توجه رسالة إلى واحدة منهن تطلب منها أن تبتعد عن التمثيل وتركز على عرض الأزياء، رفضت الخال اختيار أي منهن.

واختارت بدلاً منهن ستيفاني صليبا، وبرّرت ذلك بأن الأخيرة عندما تشاهد الطبق الذي يجب أن تأكل منه ستعذرها، وأشارت إلى أن لشدة جمالها لا يستطيع المشاهد أن يركز على الدور الذي تقدّمه، فيركّز على أزيائها وجمالها أكثر من تمثيلها.

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وقال الخال في ردها على الهجوم الذي تعرضت له: "لا تصطادوا في الماء العكر، أنا أخبرت ستيفاني صليبا بهذا الجواب بعد تصوير الحلقة التي صورت قبل دقيقة صمت".

وأضافت: "من بعد دقيقة صمت رأيي تغير.. وهذا برنامج فكاهي لن أختار أكل الطبق من أجل إرضاء الناس".