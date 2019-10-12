ماهي فرقة “بي تي إس” الكورية التي تحيي حفلها اليوم في موسم الرياض؟

حيي فرقة “بي.تي.إس” لموسيقى البوب الكورية حفلها الأول في السعودية، الجمعة، بالتزامن مع انطلاق فعاليات موسم الرياض الذي يستمر لمدة شهرين. وستقام الحفلة التي نفذت تذاكرها في وقت قياسي الساعة 8 مساء على أرض استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

تتكون من 7 شبان

وفرقة “بي.تي. إس” فرقة غنائية كورية، تتكون من 7 شبان تتنوع موهبتهم بين الرقص والغناء، واستطاعت الفرقة أن تكسر حواجز اللغة وتصل إلى العالمية.

فرقة بوب من كوريا الجنوبية

وسجلت الفرقة العالمية نجاحاً لافتاً في منطقة الشرق الأوسط، وهي فرقة البوب الكورية الجنوبية الوحيدة التي حصدت حوالي 25 مليون استماع على منصة “أنغامي”، التي تعد أكبر خدمة للبث الموسيقي عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مرشحين للفوز بجوائز “غرامي”

كما دخلت فرقة “بي تي إس” العالمية التاريخ بعد أن أصبحت أول فرقة بوب كورية يتم اختيارها ضمن قائمة المرشحين للفوز بجوائز “غرامي”. وفي عام 2018، حصد اثنان من ألبومات الفرقة المركز الأول في قائمة “بيلبورد” لأفضل 200 ألبوم، كما بدأت الفرقة جولة الحفلات العالمية التي تم بيع جميع تذاكرها بالكامل، وانفردت بصورة على صفحة غلاف مجلة “تايم” الأميركية، كما أنتجت فيلم سينمائي سجل أعلى الإيرادات، تحت عنوان: “بيرن ذا ستيج.. ذا موفي”.