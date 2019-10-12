عادل عوض وجميلة ضيوف مهرجان الشارقة

يستضيف مهرجان الشارقة السينمائى الدولى لسينما الأطفال فى دورته السابعة خلال الفترة من 13 إلى 18 من الشهر الجاري كلا من المخرج القدير عادل عوض والفنانة جميلة بدعوة رسمية من الشيخة جواهر القاسمي، وذلك لتقديرهما على دورهم الفنى والداعم للفن.

فإن "جميلة" رغم عمرها الصغير فى الفن إلا أنها حققت إنجازات على المستوى الدولى وكان آخرهم تكريمها فى مهرجان نيو فيجن بهولندا عن دورها فى فيلم "الضيف" وتسعى حاليًا لتقديم

كل ما هو جديد فى عالم السينما خاصة فى قضايا المرأة العربية.

أعربت الفنانة جميلة عوض، انها تدين بالفضل أولًا وأخيرًا لوالدها الذى ساهم بشكل كبير فى تكوين شخصيتها الفنية ولولاه لما وصلت إلى ما وصلت إليه فما انا إلا نقطة فى بحر المخرج الكبير عادل عوض.

قال المخرج عادل عوض، أحد ضيوف المهرجان إنه سعيد جدًا باستضافته فى

مهرجان الشارقة، وأعرب عن تقديره واحترامه للدور الثقافى والتنويري للشيخ القاسمي وحرمه الفاضلة الشيخة جواهر ليس لدعوتهم فقط.

وتابع: "ولكن أيضا لمحبة سموه البارزة لمصر فهو أصلا ابن من أبناء مصر حيث إنه صرح فى آخر زيارة له فى مصر إنه تعلم فيها وهو فى ريعان شبابه ودرس فى جامعة القاهرة ويدين بالفضل للأساتذة الجامعيين الذين سامهوا بشكل كبير فى تكوين شخصيته الثقافية ولن ننسى دوره القوي والداعم لمصر فى جميع مناحي الحياه الثقافية والفنية ونذكر منها إعادة بناء وترميم المجمع العلمى وأخيرا افتتاح دار الكتاب الذى شرف على حضوره".