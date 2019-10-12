الممثلة المصرية المحبوبة تشارك في جولة وجلسة أسئلة ضمن أنشطة الذكرى السنوية العاشرة لفعالية "عالم من...

تحدّثت يسرى، الممثلة المصرية والمغنية والناشطة في مجال العمل الإنساني، عن أسرار تأنقها وأسلوبها المميز ضمن فعالية "عالم من الأزياء" يوم 8 أكتوبر في

"مول الإمارات".

وتجولت الممثلة الشهيرة ضمن نشاط "بازار كابسول" المقام كجزء من الذكرى السنوية العاشرة

لـ"عالم من الأزياء"، كما شاركت في جلسة أسئلة وأجوبة على المسرح عند الساعة 5:30 مساءً، عرّفت الحضور خلالها على مصادر إلهامها وخياراتها من الأزياء غير المحدودة بالزمن.

بعد أن تركت أثرها على عدة أجيال بأدوارها التي لا تنسى في بعض من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية، أصبحت يسرى مؤخراً عضواً في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، كما إنها سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وتم تكريمها على أعمالها الإنسانية.

يستمر "بازار كابسول"، ضمن "عالم من الأزياء"، لخمسة أيام بين 8 و12 أكتوبر، ويحتفي بالتداخل بين التكنولوجيا وفنون الأزياء والتجميل والتصميم، ضمن تراث المنطقة المتنوع والثري، ويستعرض هذا الحدث التفاعلي أنشطة الواقع المعزز، والروبوتيات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، كما يستضيف عدداً من المشاهير ورواد قطاع الأزياء، في ما في ذلك إيريس فان هيربن والروبوت صوفيا.