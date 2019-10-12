تراند اليوم : شاهد.. بشري تحتفل بعيد ميلاد أميتاب باتشان بطريقة خاصة

احتفلت الفنانة بشرى، الفنان الهندي أميتاب باتشان، بمناسبة حلول عيد ميلاده.

وعبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، نشرت بشرى، صورة جمعتها بباتشان، وعلقت عليها كاتبة: “كل عام وأنت بخير يا أميتاب باتشان، مع الكثير من الحب من معجبينك المصريين”.

يشار إلى أن بشرى، شاركت مؤخرًا في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الماضي.

استهدف المهرجان ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم ‏أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية، ‏وهو الأمر الذي ‏يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة ‏صناعة ‏السينما ‏العربية نحو ‏الأمام حيث يتنافس ‏ما يزيد عن 80 فيلما‎.

يذكر أن آخر عمل فني، شاركت فيه بشرى، كان مسلسل “عوالم خفية” لعادل إمام الذي عرض في رمضان 2018، فيما غابت هذا العام إذ لم تشارك في أي عمل في رمضان 2019.