تراند اليوم : بعد وفاة والدها… إبنة طلعت زكريا تحرم نفسها من الإحتفال بعيد ميلادها

الفنان طلعت زكريا، عن عالمنا يوم الثلاثاء 8 أكتوبر عن عمر 58 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

أعربت إيمي، ابنة الفنان الراحل، عن حزنها الشديد وتأثرها بوفاة والدها، مؤكدة على أنها لن تحتفل مرة أخرى بعيد ميلادها، الذي سيحل بعد أربعة أيام، وذلك لغياب طلعت زكريا، الذي اعتاد على الاحتفال به معها.

ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، صورة جمعتها بوالدها وهي صغيرة أثناء احتفالهما بعيد ميلادها، وعلقت عليها كاتبة: “عيد ميلادي كمان كام يوم وعد عليا عمري ما هحتفل بيه من بعد ما كنت بتحتفل معايا بيه كل سنة لغاية السنة اللي فاتت أنت قلبك حاسس يا حبيبى لسه كنت بتقولي بلاش تعمليه السنادي قبل ما تموت بـ ٤ أيام علشان مش هتكون معايا، ربنا يرحمك يا أغلى الناس مفيش بعدك يا بابا”.

يشار إلى أن عزاء طلعت زكريا، كان قد أقيم مساء الخميس الماضي 10 أكتوبر بمسجد الحامدية الشاذلية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، في مقدمتهم نجليّ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكان الفنان الراحل انتهى منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان “بعد الخميس”، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد