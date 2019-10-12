أفيخاي أدرعي يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده .. والمتابعين : ” خليك في حالك وفي بلدك أحسن .. الهضبة لو شافك هيفلقك نصين “

كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 01:51 مساءً - نشر الناطق بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو يهنئ فيه المطرب المصري ” عمرو دياب ” بعيد ميلاده ال 58 .

وظهر أفيخاي أدرعي في مقطع الفيديو وهو ممسكا بهاتفه ويتحدث على أنغام أغنية ” قمرين ” للفنان عمرو دياب .

وتحدث قائلا : ” العملاق عمرو دياب كل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد ميلادك .. لا بد أن نوجه لك التحية والمحبة من هنا من إسرائيل وكما تعلم أنت أفضل مطرب عربي على قلبي منذ أن كنت في مصر من أيام الثانوية العامة وتعرفت وقتها لأول مرة على ألبوم ” قمرين ” .. كنت من أكثر المعجبين بك ” .

وتابع أفيخاي : ” كل عام وأنت بألف خير والموسيقى بألف خير .. الموسيقى التي تعد جسرا بين الثقافات وبين الشعوب ” .

وكتب أفيخاي أدرعي في تعليقه على مقطع الفيديو قائلا : ” من أقرب الفنانين العرب على قلبي .. كل عام وأنت بألف خير .. ولل 120 بمناسبة عيد ميلادك .. إليك هذه الرسالة الخاصة مني ” .

الأمر الذي أثار غضبا شديدا بين المتابعين وخاصة محبي الفنان عمرو دياب فجاءت التعليقات التي تهاجم أفيخاي أدرعي مثل : ” خليك في حالك وفي بلدك أحسن ” و ” طيب عمرو دياب غنى آخر كلام عندنا القدس دي أرضنا أيام الانتفاضة .. بردو المقرب لقلب أمك ” و ” عمرو دياب بيدور عليك ولو شافك هيفلقك نصين ” .

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ومن التعليقات الساخرة منه أيضا : ” يقف قلبك يا بعيد .. ملكش دعوة بالهضبة يا أبو ثانوية عامة أنت .. أنت سمعت أغنية عمرو دياب مصر قالت يا فخفخ عمرو دياب مش عايز منك معايدة يا بارد ” و ” بعيدا عن الكراهية والعداوة ولكن من باب الإنسانية والرحمة ربنا يحفظكم جميعا في ثلاجة الموتى والكهرباء تقطع عليكم جميعا إن شاء الله ” و ” عمرو دياب بيمسي عليك وبيقولك حبيب قلبي هنجيبك في شوال ” .