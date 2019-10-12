إيمي طلعت زكريا تكشف عن الطلب الأخير من والدها لها قبل وفاته وتعده بتنفيذه

كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 01:51 مساءً - نشرت الفنانة الشابة “إيمي طلعت زكريا ” إبنة الفنان الراحل ” طلعت زكريا ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها برفقة والدها وهي طفلة أثناء احتفالهما بعيد ميلادها .

والتي أرفقتها بالطلب الي طلبه منها الفنان طلعت زكريا قبل وفاته بأربعة أيام وهو ألا تحتفل بعيد ميلادها لهذا العام والذي سيحل بعد عدة أيام قاطعة على نفسها وعدا بعدم الاحتفال بعيد ميلادها بعد ذلك بعد غيابه .

وكتبت إيمي طلعت زكريا في تعليقها على الصورة في كلمات تعبر عن حزنها الشديد لوفاة والدها قائلة : ” عيد ميلادي كمان كام يوم .. وعد عليا عمري ما هحتفل بيه من بعد ما كنت بتحتفل معايا بيه كل سنة لغاية السنة اللي فاتت .. أنت قلبك حاسس يا حبيبى لسه كنت بتقولي بلاش تعمليه السنادي قبل ما تموت بـ ٤ أيام علشان مش هتكون معايا .. ربنا يرحمك يا أغلى الناس مفيش بعدك يا بابا ” .

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يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي الموافق 8 أكتوبر عن عمر يناهز 58 عاما بعد صراع طويل مع المرض .