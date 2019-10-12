هذا هو موعد حفل تتويج ملكة جمال لبنان 2019

تضع قناة LBCI لمساتها الأخيرة على تحضيرات الحدث الجمالي المنتظر، حيث اعلنت عن الموعد النهائي لحفل تتويج ملكة جمال لبنان للعام 2019، الّذي سيقام يوم الأحد في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل على مسرح Biel – Beirut Parks في فرن الشباك.

وكشفت المحطة ان الاستعدادات جارية على قدمٍ وساقٍ بالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانية وشركة فانيلا برودكشن للمنتجة رولا سعد لتنظيم الحفل الذي سيُحييه النجم وائل كفوري، والّذي ستقدّمه الممثلة والإعلامية إيميه صيّاح.

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وكان الاعلامي المخضرم يزبك وهبي، قد كشف في حديث منذ عدة أيام مع موقع “الخليج 365” الى انه بدأ تدريب الشابات اللواتي ينافسن على لقب ملكة جمال لبنان لهذا العام على مفاصل هذا الحفل الثقافية.

ولفت ان الشابات اللواتي ينافسن، عددهن 18 فتاة، يتمتعن بوجوه جميلة وأول لقاء جمعه معهن كان جيداً جداً.

فمن هي الملكة التي ستتربع على عرش الجمال اللبناني والّتي ستسلّمها مايا رعيدي التاج؟