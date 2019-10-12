ناتاشا شوفاني تكشف ما يهمّها عند اختيار أعمالها.. وطبيعة علاقتها بالسوشال ميديا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة اللبنانية ناتاشا شوفاني، عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "يامالكًا قلبي" ضمن سلسلة "حدوتة حب" إنتاج شركة "غولدن لاين" وإخراج علي علي.

وأضافت في حديثٍ مع موقع "فوشيا" أنّها تؤدي شخصية تعاني من ظروف اجتماعية قاسية وتمرّ مع شقيقتها بظروف محزنة بسبب أوضاع مرت بها العائلة.

وعن اختيارها لأدوارها أوضحت أنها تفضل دائمًا البحث في الشخصيات الجديدة التي لم تقدمها سابقًا والتي تشكل حالة تحدٍّ مع ذاتها بهدف تطوير عملها.

من جانب آخر تحدثت عن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مبينةً أنها ليست نشيطة بما يكفي، كما تحدثت عن تحضيراتها الأخرى على صعيد الدراما التلفزيونية للموسم الدرامي المقبل.

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