الان تتابع السلطات التركية تعتقل مراسل العربية بسبب تغطيته للاعتداءات العسكرية على شمال سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
اعتقلت السلطات التركية مراسل قناة العربية زيدان زنكلو، اليوم السبت، بسبب تغطية الاعتداء العسكري التركي ضد المدنيين في سوريا.
وبحسب بيان للقناة فإن السلطات التركية اقتادت المراسل الصحافي السوري زيدان زنكلو في عربة مدرعة من المنطقة الحدودية التي كان يغطي فيها الأحداث، قبل أن تأمره بالمغادرة إلى إسطنبول.
كما صادرت السلطات التركية تصريح العمل الخاص بمراسل “العربية” و”الحدث”، وألغت إقامته، ومنحته حتى مساء الاثنين لمغادرة تركيا.
وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تطالب الأمن التركي بالإعلان عن سبب الاعتقال، وطالبو بإطلاق سراحه فورا، والحفاظ على أمنه وسلامته.
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