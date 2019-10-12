عامر تعلق على مقارنتها بالنجمة نبيلة عبيد وتؤكد أنها تعلمت منها الكثير

أعربت الفنانة المصرية وفاء عامر، عن سعادتها لحضورها حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، رعم أنه تزامن مع خبر وفاة مواطنها الفنان طلعت زكريا؛ إذ تأثرت كثيرًا بعد رحيله.

وقالت في تصريحات إعلامية إنها تهنئ الفنانة نبيلة عبيد على تكريمها في المهرجان، مؤكدة أنها فنانة عظيمة تعلمت منها الكثير، وتركت أثرًا كبيرًا في السينما المصرية.

وعن مقارنة البعض أدوارها بأدوار الفنانة نبيلة عبيد، أضافت وفاء أنه شرف كبير جدًا بالنسبة لها؛ لأنها مهما فعلت لن تستطيع أن تصل لما قدمته النجمة القديرة نبيلة عبيد من تاريخ طويل ومؤثر في السينما المصرية.

وعن أدوارها المقبلة، لم تكشف الفنانة المصرية وفاء عامر عن ما تجهز له قريبًا، مؤكدة أنها تواصل عملها بالفن من أجل خدمة المجتمع؛ لما له من دور كبير ومؤثر على الجمهور.

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