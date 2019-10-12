صابر الرباعي يوجه تهنئة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها على طريقته الخاصة

وجه الفنان التونسي صابر الرباعي تهنئة رومانسية لزوجته “إخلاص”، احتفالا بعيد ميلادها.

الفنان التونسي نشر صورة تجمعه بزوجته، على حسابه الخاص على موقع “إنستغرام”، وارفقها بتهنئة عبر خلالها عن حبه الشديد لها

صابر قال: “‏إلى من سكنت قلبي وملكت روحي أقول لك بمناسبة عيد ميلادك ، كل عام وأنت الزوجة و الرفيقة والصديقة و الملهمة و سيدة قلبي، متمنيا لك الصحة و طول العمر و يخليك لنا و لأطفالنا”.

يُذكر أن صابر الرباعي تزوج من إخلاص عام 2013، وانجب منها ولدين «جود هادي» عام 2014، و«أمير» عام 2016، وإخلاص هي الزوجة الثانية في حياة صابر الذي سبق وتزوج من سلميه الفقيه، والتي انفصل عنها عام 2013، وقد رُزق منها بـ«إسلام وصفاء».

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وكانت زوجة الرباعي قد حرصت على دعمه خلال إحيائه حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، وذلك في شهر أغسطس الماضي، حيث حضرته معه كما رافقهما طفليهما ووالدة الفنان التونسي.

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