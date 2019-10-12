ستيفاني صليبا تنعي المخرج التونسي شوقي الماجري وتوجه الشكر له ولروحه

حرصت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، على نعي المخرج التونسي شوقي الماجري، الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ 58 عامًا.
وكتبت ستيفاني، عبر حسابها على "إنستغرام": "وقوفك جنبي ودعمك بكواليس دقيقة صمت، ما كان فيه كلام ممكن يختصروا، بس يمكن هالثواني اللي مرفق بهالفيديو أكبر تعبير! شكراً شوقي الماجري ولروحك دقيقة صمت".
يُذكر أن المخرج الراحل هو طليق الفنانة الأردنية صبا مبارك، وأنجبا ابنهما الوحيد "عمار" عام 2004، وبعدها أعلنا انفصالهما، ويعد شوقي الماجري من مواليد العاصمة التونسية، وله عدد من الأعمال الهامة، أبرزها: "أسمهان"، "اجتياح"، "سقوط حر"، "أبناء الرشيد".
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