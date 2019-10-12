ميديا هاوس بيكتشرز تراهن على بسّام كوسا في مسلسل "سر"







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أكدّت شركة "ميديا هاوس بيكتشرز" للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان، أن اختيارها الفنان السوري بسّام كوسا لبطولة مسلسل "سر" عملها الأول في المشرق العربي، هو مكانة الأخير التمثيلية وتاريخه الحريص على عدم التساهل بالمعايير الفنية.

ويضم العمل الدرامي أيضاً نخبة من نجوم الدراما اللبنانية، على رأسهم باسم مغنية وداليدا خليل ووسام حنّا، والفنانة السورية رواد عليو، ويحمل توقيع مؤيد النابلسي في التأليف والسيناريو والحوار، ومروان بركات في الإخراج.

وتجري حالياً عمليات تصوير "سر" في مواقع مختلفة من لبنان، وتدور أحداثه بخط تصاعدي دائم في قالب بوليسي ورومانسي، تتشابك عبره الشخصيات في مسار من الألغاز والتشويق والغموض.

يُذكر أن "ميديا هاوس بيكتشرز" قدّمت في الموسم الماضي مسلسل "كارمن" في مصر، من تأليف سامح مجدي وإخراج حسين شوكت، ومن بطولة ريهام حجّاج ومحمد الكيلاني وولاء الشريف وسواهم.



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