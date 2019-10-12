شكرا لقرائتكم خبر عن النجم المرشح للأوسكار روبرت فروستر يتوفى في عمر 78 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل الممثل الأمريكي روبرت فروستر، صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 78 عاما، بعد صراع مع المرض لفترة طويلة غاب فيها عن الشاشة حتى كانت عودته الأخيرة في فيلم El Camino الذى أذيع أمس عبر شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية.

وبحسب الكثيرمن التقارير، فأن فورستر توفى نتيجة انتشار مرض السرطان في رأسه بشكل كبير، وسط اسرته وأطفاله الأربعة في منزله المتواجد في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.



روبرت فروستر

وحرص العديد من نجوم الفن العالميين على نعى الممثل الشهير الذى دائماً ما ظهر في أدوار الرئيس الأمريكي، وكتب براين كرانستون نعى عبر حسابه الشخصي قائلاً "فورستر رجل جميل وممثل بارع، التقينا لأول مرة في فيلم Alligator عام 1980، ومن ثم عادا للتمثيل مرة آخري سوياً فى الفيلم الأخير El Camino الذي يعد تكمله لمسلسل Breaking Bad.

فروستر صاحب الـ 78 عاما، رشح لحصد جائزة الأوسكار عن فيلمه Jackie Brown الذي عرض عام 1997 وحقق نجاحاً كبيراً.