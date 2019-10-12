شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تتألق في حفل طلابي بمدينة جمصة وتلوح بعلم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مساء أمس الجمعة حفلا غنائيا ضخما داخل إحدى الجامعات بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية بحضورغير مسبوق من طلاب الكليات المختلفة .



نانسى عجرم



نانسى عجرم

وقدمت نانسي خلال الحفل عدد كبير من أغنياتها مثل "آه ونص" ، "ما تيجي هنا" ،"اطبطب وادلع" ،"بدنا نولع الجو"، "احساس جديد"، "اه ونص" ،"اطبطب وادلع" ، "اخاصمك اه" ، "معجبة مغرمة"، "عم بتعلق فيك"،" شيخ الشباب"، "ماشي حدي"، "قول تاني كده"،"لون عيونك" و "مين ده اللي نسيك" .. بالإضافة إلى "لو سألتك انت مصري" التي حملت خلالها العلم المصري لتشعل آجواء المكان.



نانسى عجرم



نانسى عجرم

يذكرأن نانسي عجرم قدمت منذ فترة كليب أغنية وطنية بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة.





نانسى عجرم