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شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تبدأ تصوير دورها في فيلم "العنكبوت" أمام أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ النجمة ريم مصطفى تصوير دورها فى فيلم "العنبكوت" الذى يلعب بطولته النجم أحمد السقا، الأسبوع المقبل مباشرة، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى موسم أفلام نصف السنة المقبلة، حيث تجسد ريم شخصية محورية داخل ىالأحداث، وهوالتعاون الأول بينها وبين السقا.
وفى سياق متصل، انتهى السقا من تصوير نصف مشاهد الفيلم حتى الأن، الذى يعود به بعد غياب عامين عن السينما، وتشاركه البطولة النجمة منى زكى، ومن المقررأن ينتهى السقا وفريق عمله من التصوير منتصف الشهرالمقبل ليدخل بعدها غرف المونتاج مباشرة، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، وعدد من ضيوف الشرف .
ريم مصطفى تستعد فى نفس الوقت لتصوير أولى المسلسلات المصرية ذات الـ 7 حلقات من إنتاج شركة "سينرجى" بعنوان "شديد الخطورة" مع الفنان أحمد العوضى، ورياض الخولى، وهادى الجيار، وناهد رشدى، وحمزة العيلى، وحسنى شتا، وأخرون، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على .
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