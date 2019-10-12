شكرا لقرائتكم خبر عن مد عرض مسرحية " المتفائل "علي المسرح القومي لمدة 15يوما بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البيت الفني للمسرح مد عرض مسرحية "المتفائل " لمدة 15 يوما تبدأ من اليوم السبت وذلك بعد النجاح الكبير الذي تشهده علي المسرح القومي وزيادة حجم الاقبال الجماهيري عليها كما أكد لليوم السابع الفنان أحمد شاكر عبداللطيف مدير المسرح القومي .

وأضاف سيكون هناك حفلات "ماتينيه " للطلبة يومي السبت والاحد من كل اسبوع سنبدأها من الاسبوع المقبل مع استمرار الحفلات الأخرى التي تبدأ الساعة التاسعة للجمهور العادي .

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مسرحية " المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.

يذكرأن "كانديد" هى رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسى فولتير كتبها عام 1759، وتدور أحداثها حول شاب برىء عاش وترعرع فى منزل خاله الذى أسند تعليمه إلى أحد المعلمين الذى قام بترسيخ فكرالتفاؤل وحسن النية داخله، ما عزله عن العالم الخارجى وجعله يتوسم الخير فى الجميع ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة للغاية.

وتعد تلك الرواية من أشهرروايات الفيلسوف الفرنسى فولتير، وتعكس نظرته، حيث تتبنى الرواية فكرة عدم التفاؤل بشكل مفرط، والتى كانت نتيجة لسنوات الحرب التى عاشها فولتير، وزلزال لشبونة الذى حدث فى 1755