- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
هنأت الفنانة بشرى، الفنان الهندي أميتاب باتشان، بمناسبة عيد ميلاده.
ونشرت بشرى، صورتين جمعتاها به عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "كل عام وأنت بخير يا أميتاب باتشان، مع الكثير من الحب من معجبينك المصريين".
يُذكر أن بشرى، انشغلت مؤخرًا بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، كونها واحدة من شركائه المؤسسين، إلى جانب توليها منصب مدير العمليات، وأقيمت الدورة الثالثة في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا هنأت بشرى أميتاب باتشان بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.