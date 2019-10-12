هكذا هنأت بشرى أميتاب باتشان بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

هنأت الفنانة بشرى، الفنان الهندي أميتاب باتشان، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت بشرى، صورتين جمعتاها به عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "كل عام وأنت بخير يا أميتاب باتشان، مع الكثير من الحب من معجبينك المصريين".

يُذكر أن بشرى، انشغلت مؤخرًا بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، كونها واحدة من شركائه المؤسسين، إلى جانب توليها منصب مدير العمليات، وأقيمت الدورة الثالثة في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر.