إيناس الدغيدي لـ"الخليج 365": "معتزلتش عايزة أشتغل والإخراج وحشني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إنها لم تعتزل الفن، مؤكدة أنها اشتاقت للوقوف خلف الكاميرا، وتقديم أعمال سينمائية جديدة.

وتابعت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "معتزلتش ووحشني الإخراج عايزة أشتغل، وناس كتير بقابلهم ويسألوني ليه مش موجودة حاليًا ومش بقدم أفلام، وحابين إني أرجع تاني، لكن أنا مش بحب الاستسهال".

وأكدت إيناس أن عودتها يجب أن تكون من خلال عمل فني يكون على نفس القدر الذي اعتاد عليه في أفلامها السابقة، موضحة "مش هقدر أعمل موضوعات عادية وتقليدية لازم أقدم شيء جديد، هيجي الوقت اللي ارجع فيه".

جدير بالذكر أن إيناس الدغيدي واحدة من أهم وأشهر المخرجات في السينما المصرية والعربية، من بين أبرز أفلامها: "امرأة واحدة لا تكفي"، "الباحثات عن الحرية"، "عفوًا أيها القانون"، "دانتيلا"، "امرأة آيلة للسقوط"، "مذكرات مراهقة"، و"قضية سميحة بدران".