بالصور| منة فضالي تعود لتمارينها الرياضية في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شاركت الفنانة منة فضالي، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعدة صور خلال تواجدها في صالة الألعاب الرياضية "الجيم". وكتبت منة في تعليقها على الصور "العودة للمدرسة". جدير بالذكر أن منة شاركت في بطولة مسلسل "قيد عائلي" إخراج تامر حمزة، والذي انتهى عرضه مؤخرًا على قناة DMC، كما تشارك حاليًا في بطولة فيلم "ماكو" تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته: بسمة، ناهد السباعي، نيقولا معوض، والممثل التركي مراد يلدريم.

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