بسبب وفاة والدها.. إيمي طلعت زكريا تقطع هذا الوعد على نفسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعادت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، نشر صورة من طفولتها جمعتها بوالدها الذي رحل عن عالمنا قبل أيام، ظهرت فيها وهي تحتفل بعيد ميلادها بينما هو يحتضنها.

وعلقت إيمي على الصورة "عيد ميلادي كمان كام يوم، وعد عليا عمري ما هحتفل بيه من بعد ما كنت بتحتفل معايا بيه كل سنة لغاية السنة اللي فاتت".

وتابعت "انت قلبك حاسس يا حبيبي لسه كنت بتقولي بلاش تعمليه السنة دي قبل ما تموت بـ ٤ أيام علشان مش هتكون معايا ربنا يرحمك يا أغلى الناس مفيش بعدك يا بابا".

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جدير بالذكر أن أسرة الفنان الراحل استقبلت العزاء فيه مساء يوم الخميس الماضي، وحرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: "سمير غانم، محمد هنيدي، أحمد السقا، محمد إمام، هشام ماجد، أحمد فهمي، شيكو، أحمد آدم، صلاح عبدالله، أحمد بدير".

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