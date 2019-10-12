تراند اليوم : منة فضالي تتبنى طفلة: انجذب إليها منذ 10 أعوام...

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي تفاصيل تبنيها طفلة، وهو الخبر الذي أعلنت عنه دون كشف ملابساته.
وقالت منة، حسب "24"، إنها تبنت "فرح" المقيمة في دار للأيتام بالمهندسين في القاهرة، بعد أن انجذبت إليها عند زيارتها الدار قبل 10 أعوام، وقررت تبنيها والتكفل بمصاريفها، مضيفةً أنها فضلت استمرار إقامتها في الدار لانشغالها الدائم بالتصوير، والسفر إلى الخارج، لكنها تحرص على زيارتها من وقت لآخر.
وفي سياق مختلف، أوضحت الممثلة أنها تستعد لاستكمال تصوير دورها في فيلم "ميني بار" في الأيام المقبلة، متمنية أن تنال هذه التجربة إعجاب الجمهور بعد عرضها في دور السينما.
ويشارك في بطولة "ميني بار" صلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وياسر علي ماهر، وأمينة.