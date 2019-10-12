تراند اليوم : ابنة "طلعت زكريا" تحرم هذا الأمر على نفسها بعد رحيله...

أبدت إيمي، ابنة الممثل الراحل طلعت زكريا، تأثرها الشديد لرحيل والدها حتى إنها أخذت على نفسها بعدم الاحتفال بعيد ميلادها من الآن ولاحقًا.

وأشارت عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" إلى أنها لن تحتفل مرة أخرى بعيد ميلادها، الذي سيحل بعد أربعة أيام، وذلك لغياب والدها، الذي اعتاد على الاحتفال به معها.

ونشرت "إيمي" صورة جمعتها بوالدها وهي صغيرة أثناء احتفالهما بعيد ميلادها، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلادي كمان كام يوم وعد عليا عمري ما هحتفل بيه من بعد ما كنت بتحتفل معايا بيه كل سنة لغاية السنة اللي فاتت أنت قلبك حاسس يا حبيبى لسه كنت بتقولي بلاش تعمليه السنادي قبل ما تموت بـ ٤ أيام علشان مش هتكون معايا، ربنا يرحمك يا أغلى الناس مفيش بعدك يا بابا".



وتوفي طلعت زكريا الثلاثاء الماضي، بعد وعكة صحية عن عمر ناهز 59 عامًا، إذ كان يعاني منذ 2017 من أزمة صحية إثر دخوله في غيبوبة نتيجة إصابة بأحد شرايين الدماغ رغم تعافيه منها.

وولد الفنان الراحل في مارس 1960، وتخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984.

Advertisements

وشارك في بطولة أفلام عديدة أبرزها "طباخ الريس" الذي حقق إيرادات ونسب مشاهدة عالية.

وتدور أحداث الفيلم حول طباخ شعبي في أحد الأحياء الشعبية، يفاجئ أحد الأيام أن رئيس البلاد أحد ضيوفه، ثم يتم ترشيحه ليصبح الطباخ الخاص به، قبل أن يتم إقالته من القصر جراء حديثه عن نبض الشارع والغلاء.

كما شارك في أفلام أخرى بينها "سيد العاطفي" و"الرجل الأبيض المتوسط" و"التجربة الدنماركية" و"قصة الحي الشعبي"، فيما كان آخر أفلامه "حليمو أسطورة الشواطئ" الذي عرض في دور السينما ديسمبر 2017.

كما قدم العديد من المسرحيات أشهرها "سكر هانم" و"وراء كل مجنون امرأة"، فضلا عن عدد من المسلسلات منها "مبروك جالك قلق" و"ضبط وإحضار".