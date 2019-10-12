بالصور.. نانسي عجرم تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بجمصة

أحيت المطربة نانسي عجرم، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء أمس، الجمعة، وذلك داخل جامعة الدلتا بمدينة "جمصة" بحضور عدد كبير من الطلاب بمختلف المراحل والكليات.

ويشار إلى أن قدمت نانسي خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها جمهورها على خشبة المسرح منها: "ما تيجي

هنا، أطبطب وأدلع، بدنا نولع الجو، إحساس جديد، أه ونص، أطبطب وأدلع، أخاصمك أه، معجبة مغرمة، عم بتعلق فيك، شيخ الشباب، ماشي حدي، قول تاني كده، لون عيونك.. وآخرون.

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