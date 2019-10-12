بالفيديو.. دعاء صلاح توجِّه رسالة لـ محمد صلاح

حرصت الإعلامية دعاء صلاح، أن تسلط الضوء على هجوم بعض رواد السوشيال ميديا على اللاعب محمد صلاح والذي ملقب بفخر العرب من المصريين، وذلك بعد طرح صور لها من

آخر الإعلانات التي تم تصويرها كنوع من الدعاية مؤخرًا.

وذاعت "دعاء" في برنامجها "أنتي الأقوى" والذي يذاع مباشرة علي قناة "المحور" بعض الصور

التي طرحها محمد صلاح وتعليقات بعض رواد السوشيال ميديا والذي أساؤوا في التعبير للاعب وهاجموه هجومًا شديدًا

ووجهت الإعلامية دعاء صلاح رساله إلي اللاعب محمد صلاح قائلة: "إنت حبيب الشعب المصري والعربي مشيرة إلي بعض التعليقات السخفية "كفاية تنمر".