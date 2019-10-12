بالفيديو.. دعاء صلاح توجِّه رسالة لـ محمد صلاح

حرصت الإعلامية دعاء صلاح، أن تسلط الضوء على هجوم بعض رواد السوشيال ميديا على اللاعب محمد صلاح والذي ملقب بفخر العرب من المصريين، وذلك بعد طرح صور لها منآخر الإعلانات التي تم تصويرها كنوع من الدعاية مؤخرًا.
وذاعت "دعاء" في برنامجها "أنتي الأقوى" والذي يذاع مباشرة علي قناة "المحور" بعض الصورالتي طرحها محمد صلاح وتعليقات بعض رواد السوشيال ميديا والذي أساؤوا في التعبير للاعب وهاجموه هجومًا شديدًا
ووجهت الإعلامية دعاء صلاح رساله إلي اللاعب محمد صلاح قائلة: "إنت حبيب الشعب المصري والعربي مشيرة إلي بعض التعليقات السخفية "كفاية تنمر".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. دعاء صلاح توجِّه رسالة لـ محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.