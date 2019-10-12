الليلة.. عرض نادي السينما المستقلة بالهناجر

تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم السبت، عرض نادي السينما المستقلة، والذي يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاعالصندوق.
يعرض النادي هذا الشهر، مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية وهم: "صابرة" إخراج أحمد عادل، "إرادة روح"إخراج منار الزهري، "موز باللبن" إخراج رفيق عادل، "بأي ذنب قتلت" إخراج إبراهيم باشا، "الخطاط" إخراج نورا مهاريك و"الخروج" إخراج رفيق عادل .
ومن المقرر أن يعقب العروض ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.
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