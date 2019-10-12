بالصور.. هانى حسن الأسمر يعيد تراث والده في حفلٍ مميز بساقية الصاوى

أحيا المطرب هانى حسن الأسمر، نجل الفنان الشعبى الكبير حسن الأسمر، حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية عبدالمنعم الصاوي، على مسرحها النهر مساء أمس، الجمعة.

قدم "خاني" أكثر من خمس عشرة أغنية قدّمها هانى على المسرح بمصاحبة فرقته الموسيقية أغلبها

أغنيات والده الفنان حسن الأسمر والتى اعتدنا عليها بصوته ولأول مرة نسمعها من ابنه ومنها "متشكرين، أنا أهو، أعملك إيه، سمارة، كتاب حياتى، الواد الجن، بعتب عليك، على مين، حلويات، عمرى، عدى يا ليلة" وغيرهم بالإضافة لضيفة الحفل نجمة ستار أكاديمى دينا عادل والتى شاركته غناء "ادلع يا حلو".

وجدير بالذكر أن هذا الحفل هو الأول لهانى على مسرح الساقية والذى صرح لمكتب الساقية الإعلامى أنه يفخر بتواجده لأول مرة على مسرح الساقية وكونها محطة أساسية لأى فنان.

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