غدًا.. "إشاعات إشاعات" جديد مسرح المواجهة والتجوال بسعد زغلول الثقافي

يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، غدًا الأحد العرض المسرحي الجديد "إشاعات إشاعات" من إنتاج شعبة مسرح المواجهة والتجوال بالمسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح وذلك في تمام السادسة والنصف مساء بمركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة، وذلك بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، حيث يستمر العرض يوميًا ماعدا الجمعة ولمدة ١٠ أيام بالمجان.

يشار إلى أن عرض "إشاعات إشاعات" هو أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال والمواجهة

بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها، وهي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات وذلك ضمن مبادرة "مسرح المواجهة والتجوال" التي أطلقتها الفنان الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والتي أعلن البيت الفني للمسرح عن خطة تجوال عروضه لعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ في إطارها في شهر يوليو الماضي، بالتعاون مع القطاعات المعنية بالوزارة وعدد من المؤسسات والوزارات المعنية.

"إشاعات إشاعات" تأليف متولي حامد، بطولة سكر الشريف، عاطف عبدالوهاب، زكريا معروف، كريم الباسطي، مدرونا سليم، أيمن عبدالرحيم، هنادي محمد، محمود أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبد الجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، إضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.