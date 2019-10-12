كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 11:53 صباحاً - كشفت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” في مقطع فيديو أجرته مع ” mbc ” على هامش تصوير برنامج ” The Voice ” عن قيامها بتقديم طلب إلى إدارة مجموعة ” mbc ” لإلغاء مشاركتها في برنامج ” The Voice ” .
وأرجعت أحلام السبب من وراء طلبها إلى مرض صديقتها الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” وإنها ترغب في البقاء بجانبها في هذه الفترة .
وتحدثت أحلام في بداية مقطع الفيديو عن إنها في حياتها الخصية ترجع في اتخاذ أي قرار تجاه زوجها أو عائلتها أو المقربين لها إلى قلبها وما تشعر به .
وأضافت إنها قبل بداية ” The Voice ” ومع مرض فجر السعيد طلبت من مجموعة ” mbc ” الاعتذار عن المشاركة في البرنامج لهذا الموسم وإنها لم تكن تفكر في أي شئ في ذلك الوقت إلا أن تكون بجانب صديقتها .
فقالت : ” أعز صديقة عندي وهي وتوأمي الإعلامية فجر السعيد كانت تعاني من المرض الشديد ونقلت الى العناية المركزة فاتصلت بمجموعة MBC وقلت لهم أنني أريد أن اعتذر عن برنامج ” ذا فويس ” لأن صديقتي تحتاجني في الوقت الحالي أكثر مما تحتاجونني أنتم .. اشكر MBC لأنهم تفهموا وضعي وأجلوا تصوير البرنامج لمدة عشرة أيام ” .
وتابعت أحلام بإنها بعد تأجيل التصوير لمدة 10 أيام عادت إلى البرنامج قضت أول 5 أيام في التصوير بصعوبة شديدة لأن ” فجر السعيد ” كانت لا تزال في مرحلة الخطر .
ووجهت أحلام الدعوات إلى فجر السعيد بالشفاء العاجل وطالبت الجمهور بالدعاء لها .
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تكشف عن طلبها بإلغاء مشاركتها في برنامج ” The Voice ” .. ما السبب ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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