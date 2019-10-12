صافيناز بلقطات مثيرة في احدث صورها

كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 11:53 صباحاً - نشرت الراقصة صافيناز صورا جديدة من جلسة التصوير الاخيرة التي خضعت لها بعدسة المصور عمر صلاح. وظهرت صافيناز في هذه الصور بلقطات مثيرة ببدلة رقص زرقاء على شاطىء البحر بعد ان كانت قد نشرت سابقا صورا من نفس جلسة التصوير. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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