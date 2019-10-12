مصرع معلمة داخل مدرسة ب ” طلقة خرطوش ” أمام طلابها

كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 11:53 صباحاً - تلقى مركز شرطة ” فرشوط ” بمديرية أمن محافظة قنا في مصر بلاغا بمقتل مدرسة إثر إصابتها بطلقات خرطوش بأنحاء متفرقة في جسدها أثناء تواجدها داخل الفصل بالمدرسة وأمام طلابها .

وكشفت التحقيقات أن الجاني هو إبن عم المجني عليها الذي أراد الانتقام منها لرفضها الزواج منه عقب طلاقها من زوجها السابق .

فقرر التوجه إلى المدرسة مقر عملها وقام بإطلاق أعيرة خرطوش من سلاح ناري تجاهها داخل الفصل الدراسي ولفظت أنفاسها الأخيرة على الفور .

وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بجريمته للسبب المذكور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .