إيقاف أصغر لاعب في تاريخ البريمييرليج.. وليفربول يعلق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف هارفي إيليوت لاعب ليفربول الإنجليزي الشاب لمدة 14 يوما عن ممارسة أي نشاط كروي وتغريمه 350 جنيها إسترلينيا.

وتعاقد ليفربول مع إيليوت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من فولهام الإنجليزي، علما أنه أصغر لاعب في التاريخ يشارك بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ خاض أولى مبارياته بالدوري وهو في عمر 15 عاما و174 يوما، مع فريقه السابق فولهام.

وكان إيليوت نشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "سناب شات" يسخر خلاله من هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي.

وفتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقا في تلك الواقعة وقرر إيقاف إيليوت لمدة 14 يوما عن ممارسة أي نشاط كروي وتغريمه 350 جنيها إسترلينيا.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه: "تقرر إيقاف هارفي إيليوت عن المشاركة في جميع المسابقات المحلية لمدة 14 يوما حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، بعد اعترافه بانتهاك القواعد الخاصة بالسلوك نتيجة نشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي ثم تقديم اعتذار بعد ذلك".

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وأضاف البيان: "اللغة أو السلوك في الفيديو شهدت انتهاكات للقواعد الخاصة بالسلوك وكانت مسيئة وشكلت خرقا مشددا، وتلميح إلى الإعاقة".

وأتم: "يجب أن يخضع مهاجم ليفربول لدورة تعليمية من جانب النادي ودفع غراما 350 جنيها إسترلينيا".

بدوره، أصدر ليفربول بيانا قال خلاله نقلا عن المتحدث الرسمي للنادي: "لقد كان اعتذار إليويت صادقا ومباشرا وهو يعلم أن هذه الأفعال على الصعيد الشخصي والعلني خاطئة".

وأضاف: "يجب النظر إلى سنه آنذاك عندما قام بهذه الحركة، وسنعمل مع هارفي إيليوت لحضور جلسات تربوية لتقويم سلوكه".

وأتم النادي: "لقد عزم اللاعب من خلال رغبته بالتعلم بأن يتحلى بالقيم والسلوك المتوقع من لاعب يمثل نادٍ بحجم ليفربول".