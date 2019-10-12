دانييلا رحمة تفجّر مفاجأة غير متوقعة عن “ذا فويس سينيور”

تستكمل محطة MBC تصوير “ذا فويس كيدز” في استديوهاتها في بيروت، وفي الوقت نفسه تعرض حلقات برنامج “ذا فويس – أحلى صوت” على الشاشة على أن يبدأ بث الحلقات المباشرة في 16 تشرين الثاني.

وفور الانتهاء من تصوير ”ذا فويس كيدز” تبدأ محطة كل العرب تصوير “ذا فويسSenior ” الموجه لمن هم فوق الـ 60 عاماً.

في نفس السياق، اعلنت الممثلة دانييلا رحمة في مقابلة خاصة لـ “اغاني اغاني” مع الزميل فراس حليمة، عن مشاركة والدها الفنان يوسف رحمة في البرنامج. معربة عن سعادتها بوقوف والدها مرة جديدة على المسرح. وهي تتشوق لرؤيته يغني مرة اخرى.

بدوره، عبّر يوسف رحمة خلال المقابلة عن سعادته بلقاء زملائه الفنانين من جديد بعد غياب وأيضاً سعيد بالمشاركة في هذا البرنامج.

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يُذكر أن الفنان يوسف رحمة كان قد ترك الشهرة في لبنان وهاجر الی استراليا مصطحباً معه عائلته، حيث غاب عن الأضواء معتزلاً الفن.

ودائماً ما تؤكد دانييلا في مقابلاتها ان والدها يملك صوتاً من اجمل الاصوات لكنه ترك الشهرة في لبنان وهاجر الی استراليا من أجل عائلته. متمنية ان يعود الی الساحة الفنية وهو كان من اجمل الشباب.

ولم تضح حتى الساعة أسماء المدربين الذين سيجلسون على كرسي لجنة ”ذا فويسSenior “، حيث من المتوقع ان يبدأ تصوير البرنامج في كانون الثاني/يناير المقبل. ومؤلف من أربع حلقات فقط.

وكما بات معلوماً، صوّرت محطة MBC مطلع شهر آب/اغسطس الفائت في استديوهاتها في بيروت، الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس”، حيث شهد الموسم الجديد تعديلات على مستوى أسماء النجوم-المدرّبين، بحيث يستمر من مدرّبي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد حماقي، فيما يشغل الكرسييْن الآخريْن كل من السوبرستار راغب علامة والديفا سميرة سعيد.

والآن تصور “ام بي سي” ”ذا فويس كيدز” حيث شهد أيضاً الموسم الجديد تعديلات على مستوى أسماء النجوم-المدرّبين، بحيث تستمر النجمة نانسي عجرم من الموسمين الفائتين، فيما يشغل الكرسييْن كل من النجمين عاصي الحلاني ومحمد حماقي وذلك بعد انسحاب كل من النجمين كاظم الساهر وتامر حسني.