مفاجأة من ماغي بوغصن الى جمهورها

بعد خضوعها لعملية دقيقة في الرأس في تموز الفائت وابتعادها عن الاضواء قليلاً الى حين تحسن حالتها، ها هي النجمة المميزة ماغي بوغصن تستعيد عافيتها، معلنة عن مزاولة نشاطها الفني مجددًا.

وعبّرت “بوغصن”، بتغريدة على حسابها عبر موقع تويتر، عن اشتياقها للوقوف امام الكاميرا من جديد، حيث أعلنت عن انطلاق التحضيرات الاولية لعلمها القادم في رمضان 2020، طالبة من محبيها الدعاء لها بالتوفيق.

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وكان المنتج جمال سنان، قد طمأن الجمهور في لقاء سابق مع موقع “الخليج 365” عن الحالة الصحية لزوجته النجمة ماغي بوغصن. ولفت الى أنها في تحسن مستمر يوماً بعد يوم. وكشف لنا إلى أن ماغي ستعود لتطل على جمهورها في رمضان المقبل بمسلسل جديد.

نذكر ان “بوغصن” كانت قد اطلت في رمضان 2019 بمسلسل حمل عنوان “بروفا” جمعها مع النجم المصري احمد فهمي، بالاضافة الى نخبة من الممثلين نذكر منهم الكو داوود، نهلا داوود، تاتيانا مرعب، كريستيان الزغبي، ريتا حرب وغيرهم. كتابة ريم مشهدي، اخراج رشا شربتجي وانتاج شركة ايغل فيلمز.

كما ان النجمة نوال الزغبي غنت تتر المسلسل والاغنية من كلمات حياة اسبر، الحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ.