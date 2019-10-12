كايلي جينر تستعرض رفاهية مكتبها الخاص.. يحوي حضانةً خاصة بطفلتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ليس غريبًا بالطبع على عارضة الأزياء الأمريكية والمليارديرة الصغيرة كايلي جينر، أن تمتلك ما تريد ويكون لها ما تريد، وليس غريبًا عليها أن نسمع عن ثرائها الفاحش بين الفينة والأخرى، ولكن مكتبها الذي تدير منه شركة "كايلي كوزمتكس" سينقلك إلى مستوى آخر من الرفاهية التي تعيشها كايلي خلال إدارة أعمالها.

نشرت جينر 22 عامًا، مقطع فيديو أخذت فيه جمهورها ومتابعيها في جولةٍ خاصة بمكتبها المترامي الأطراف، وبدأت الفيديو وهي تقف أمام بابٍ أبيض يظهر عليه شعار علامتها التجارية، لتكشف بعده عن منطقة استقبال ضخمة مع علامة "Kylie" باللون الوردي النيون معلقةً على الحائط.

لتسير بعد ذلك عبر مكتبها الضخم، بما في ذلك مجموعةٌ كبيرة من قاعات المؤتمرات حتى يتمكن أصدقاؤها وعائلتها من استضافة الاجتماعات، ومنطقة المطبخ المليئة بجميع أنواع المشروبات، ومنطقة الجلوس التي تشبه المطعم، بالإضافةِ إلى آلةٍ لبيع المشروبات الكحولية.

بالإضافة إلى كل ذلك يحوي مكتبها غرفة جلوس عائلية تستضيفُ فيها أصدقاءها وعائلتها، ولدى جينر أيضًا جناحها الخاص في المكتب، والذي يحوي حمامًا خاصًا بها، ويؤدي إلى غرفتها الخضراء الخاصة.

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ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل أنَّ ابنتها ستورمي أيضًا كان لها نصيبٌ في تلك الرفاهية؛ إذ تمتلك "حضانةً" خاصةً مجهزة بكل الألعاب والأدوات التي تحتاجها ستورمي لقضاء الوقت فيها، من سرير الأطفال وطاولة تغيير الملابس، حتى جميع الكتب والألعاب التي قد يحتاجها الطفل: مطبخ لعب وطاولة صغيرة ومقاعد ودراجة وحيوانات محشوة.