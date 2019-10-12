ديميت أوزدمير وإبراهين تشاليكول يعيشان قصة عشق أسطورية رغم آلام الطفولة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت تفاصيل المسلسل التركي "منزلي" والذي سيجمع النجم إبراهيم تشاليكول بالنجمة التركية ديميت أوزدمير بالتكشف، وانتشرت مؤخرًا مجموعة صور من كواليس تصوير المسلسل تجمع بين النجمين.

ويظهر النجمان في الصور بإطلالة كاجوال؛ إذ ارتدت أوزدمير تيشرتًا أبيض يكشف عن بطنها مع بنطلون جينز أسود، فيما ارتدى تشاليكول تيشيرتًا أبيض وبنطلونًا كحليًا، وظهر بلوك جديد ومختلف ناسب الدور.

وتدور قصة المسلسل حول زينب ومهدي، اللذين عاشا طفولة سيئة وتعيسة بسبب سوء المعاملة والتي تركت آثارها عليهما وعلى حياتهما، ليلتقيا سويًا وتبدأ بينهما قصة عشق أسطورية.

مسلسل منزلي من إنتاج OG Medya، سيناريو ايلام جنبولات، وإخراج تشاغري بيركتار، وعلى غرار عروس إسطنبول المستوحى من رواية لجولسيرين بودايجيوغلو ستكون هذه المرة من قصة حقيقية للكاتبة نفسها مستوحى من رواية الفتاة التي في النافذة.

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هذا ومن أبرز ما كُتب في النشرة الدعائية الخاصة برواية الفتاة التي في النافذة والمأخوذة منها قصة المسلسل: "في هذه الرواية سأحكي لكم قصة حقيقية كالعادة، إنها قصة حب بين صبي فقير وفتاة النافذة، فتاة لطالما عاشت حياة فاخرة لكن قدرها مكتوب بشكل سيئ منذ البداية".

ويتوقع أن يحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية نظرًا لقصته المختلفة وأبطاله.