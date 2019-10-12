بتكلفة 8.5 مليون دولار.. لمحة من داخل منزل جاستين بيبر وزوجته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أيام من ربط العقدة للمرة الثانية في حفل فخم في ساوث كارولينا، عبر النجم جاستين بيبر وزوجته هايلي عن رغبتهما في بدء حياتهما الزوجية في منزل جديد.

ونشر جاستين لمحة من قصر "بيفرلي هيلز" الفخم الذي تبلغ تكلفته 8.5 مليون دولار، لمتابعيه البالغ عددهم 119 مليونًا على إنستغرام، مشيرًا إلى نيته في بيعه.

وقام نجم البوب البالغ من العمر 25 عامًا وزوجته عارضة الأزياء، 22 عامًا - اللذان انتقلا إلى القصر في يوليو 2019، بعرض لمحة عن القصر الذي يتضمن ألعاب مسلسل "شارع سمسم" الأمريكي وألعاب الأركيد الفيديو جيم، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكتب على الصور المنشورة تعليقًا: "أعتقد أنني أريد أن أبيع منزلي في بيفرلي هيلز .. من يريده".

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ويتضمن منزل الزوجين لعبة كرة السلة Skee Ball Super Shot والتي تباع بسعر 5433 دولارًا تقريبًا في غرفة الألعاب المستوحاة من الثمانينيات، كما يتضمن آلة للمشروبات الغازية وطاولة فووسبالل وبارًا ورفوف نبيذ.

تم تزيين غرفة النوم الرئيسة بألوان الكريمي، وتحتوي على تلفزيون عملاق ومدفأة مدمجة ومقاعد زجاجية وأقنعة نوم.

يعامل جاستن وهايلي حيواناتهما الأليفة بالفخامة نفسها؛ إذ كرّسا ركنًا مريحًا لمنزلهما لثلاث قطط يمتلكانها مع سلال وألعاب.

يحتوي المنزل الذي تبلغ مساحته 6132 قدمًا مربعةً على خمس غرف نوم وسبعة حمامات ومسرح منزلي ومكتبة بألواح خشبية وبار وقبو نبيذ.