شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور إياد نصار فى "حواديت الشانزليزية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف النجم إياد نصار الأنظار إليه فى شخصية الضابط الإسرائيلى "ديفيد" فى فيلم "الممر" للنجم أحمد عز وحقق نجاحاً جماهيرياً وأصبح تريند على جوجل بعد عرض العمل على قناة on e، وأشاد الجمهور ببراعته في تقديم الشخصية، لدرجة كرههم له وتلقى الكثير من الشتائم حتى علق نصار لـ"الخليج 365"، قائلا: "مش الجمهور بس بيشتمنى أنا كمان بشتم نفسى أما بشوف الفيلم".









ومن ضابط إسرائيلى إلى شخصية الفلاتى النصاب فى مسلسله "حواديت الشانزليزية"، الذى يواصل تصويره حالياً فى مدينة الإنتاج الإعلامى بالديكورات الخاصة بالعمل حيث يجسد نصار شخصية مهمة ومحورية خلال الأحداث ويظهر كرجل متعدد العلاقات .

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وعندما يعلم أن زوجته داليا مصطفى لم تنجب يتجه إلى أن يكون شخصية عديدة العلاقات مع النساء وعلى رأسهن "إنجى المقدم، ومى سليم وأمانى كمال، وهاجر الشرنوبى وداليا مصطفى، وسارة عادل وكثير من الفتيات ويحاول النصب عليهن خلال الأحداث لكى يصل إلى هدفه فى نهاية الأمر.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.







